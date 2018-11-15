Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 10.3 млн барр.

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 9 ноября, вырос на 10.3 млн барр. и составил 442.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.4 млн барр. и составили 226.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.894 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 3.6 млн барр. и составили 119.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.4 млн барр. и составили 653.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.2 млн барр. и составили 35.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.79 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.188 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.224 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.726 млн барр.