Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за октябрь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;
11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;
14:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за октябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.