Соглашение об условиях Brexit привело к отставкам в кабинете министров Великобритании и падению британского фунта

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 14 ноября, были опубликованы проекты соглашения и политической декларации об упорядоченном выходе Великобритании из Евросоюза. Днём ранее предварительный текст соглашения по Brexit был одобрен представителями ЕС и Великобритании, и эта сделка стала значительным прорывом после многомесячных бесплодных переговоров. Об этом говорится в материалах CNBC.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду в ходе 5-часового заседания кабинета министров убедила большинство членов правительства поддержать проект соглашения по Brexit, и теперь ей предстоит провести сложные переговоры для получения большинства голосов в парламенте.

После заседания Мэй сообщила о получении "коллективного решения" кабинета министров о том, что "правительство должно одобрить проект соглашения о выходе из ЕС и общую политическую декларацию". По её словам, это была лучшая сделка, о которой можно было договориться. "Если оставить в стороне детали, выбор, стоящий перед нами, абсолютно понятен: или заключить эту сделку, представляющую голосование на референдуме, которая возвратит контроль за нашими финансовыми законами и границами, прекратит свободное передвижение, защитит безопасность рабочих мест и нашего Союза; или остаться без сделки; или вообще отказаться от Brexit", - заявила Тереза Мэй.

Проект соглашения объёмом 585 страниц охватывает множество аспектов: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Проект предусматривает 21-месячный переходный период после Brexit (намеченный на 29 марта 2019 года) для подготовки торгового соглашения между Великобританией и ЕС, которое должно быть одобрено к концу 2020 года.

Вместе с тем в проекте предусмотрен так называемый "блокиратор", который вызвал острую полемику в британском обществе. В случае, если Великобритании и ЕС не удастся заключить торговое соглашение, "блокиратор" вступит в силу, и это будет означать, что Великобритания остаётся внутри британо-европейского единого таможенного пространства на ограниченный (но не определенный) срок.

В отношении Ирландии стороны договорились о том, что между Республикой Ирландия и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы. Однако если торговое соглашение не будет одобрено, эта граница станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем и таможенным досмотром.

Кроме того, по соглашению "о разводе" Великобритания должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов, при этом доступ Лондона к финансовым рынкам ЕС ограничивается, несмотря на общую договорённость сторон о доступе на рынки друг друга на принципах взаимности.

В данный момент Тереза Мэй выступает в британском парламенте с представлением проекта соглашения по Brexit. В ходе выступления она сказала, что второе голосование по Brexit исключено, и соглашение, которое она представляет, не является окончательным.

Парламентское голосование по представленному проекту намечено на декабрь. Мэй необходимо получить 320 голосов из 639 возможных (в палате общин присутствуют 650 парламентариев, но 11 из них не принимают участия в голосовании). Однако уже сейчас многие эксперты говорят, что Мэй не удастся получить большинство голосов из-за неясности в отношении границ между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, а также из-за включения в соглашение пункта о "блокираторе", подразумевающем неопределенно долгое пребывание Великобритании в таможенном союзе с ЕС.

Некоторые члены правительства Мэй выразили несогласие с проектом соглашения, заявив о своей отставке. Среди тех, кто покинул свой пост, оказался министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он заявил, что, несмотря на понимание и уважение мнений своих коллег, он не может поддержать сделку по двум причинам: режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии, представляет реальную угрозу для целостности Великобритании; а неопределённая договорённость о "блокираторе" дает Евросоюзу право вето в отношении Brexit .

Кроме Доминика Рааба, о своей отставке заявили парламентский заместитель министра по вопросам Brexit Суэелла Браверман, парламентский заместитель министра по Северной Ирландии Шайлеш Вара, а также министр труда и пенсий Эстер Макви.

Сомнения в том, что Терезе Мэй удастся склонить на свою сторону парламент в отсутствие согласия даже внутри правительства, привели к снижению британского фунта. К текущему моменту пара GBR/USD достигла отметки 1.2828 в сравнении с утренним максимумом в области 1.3030. Впрочем, фунту удалось скорректировать потери после первоначального падения почти на 2% к отметке 1.2752 на сообщениях об отставке Доминика Рааба.