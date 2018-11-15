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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2018 г.Богдан Шабля назначен главой службы банковского...
сегодня 10:56

Богдан Шабля назначен главой службы банковского надзора ЦБ

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Богдан Шабля назначен на должность руководителя службы текущего банковского надзора Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Ранее он занимал должность заместителя директора юридического департамента Банка России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.

Для справки: Богдан Шабля работает в системе Банка России с 1996 года. Он обладает значительным опытом работы по надзору за кредитными организациями, полученным во время работы первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Омской области, управляющим Отделением по Тульской области Главного управления по Центральному федеральному округу.

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