Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за октябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сетябрь;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.