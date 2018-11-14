Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0.3%, почасовая зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.1% в сентябре.

По сравнению с октябрём 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.5%, ускорив темпы повышения с 2.3% в сентябре.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.1% против +2.2% сентябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре сократилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.3%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата в октябре выросла на 0.7%.