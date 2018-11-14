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Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1.7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2.4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%", - говорится в сообщении.

Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный

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