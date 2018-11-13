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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 ноября

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за октябрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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