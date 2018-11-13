АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Банка Инноваций и Развития"

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Банк Инноваций и Развития" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 19 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 19 ноября 2018 года в газете "Московский комсомолец".