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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:09

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Банка Инноваций и Развития"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Банк Инноваций и Развития" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 19 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 19 ноября 2018 года в газете "Московский комсомолец".

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