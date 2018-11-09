Курс доллара 66.2155   Курс евро 75.6711  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 09:54

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Инкаробанка"

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Инкаробанк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Почта банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 12 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 9 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 12 ноября 2018 года в газете "Московский комсомолец".

Другие новости

сегодня
11:09
Глава Saudi Aramco в пятницу обсудит с Михельсоном покупку доли в "Арктик СПГ-2"
сегодня
10:53
МГУ и Saudi Aramco подписали соглашение о создании совместного научного центра
сегодня
10:24
Иск к Грудинину на 1,1 млрд руб подали шесть акционеров совхоза имени Ленина - суд
сегодня
10:00
Гендиректор РФПИ удостоен звания кавалера французского ордена Почетного Легиона
сегодня
09:54
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Инкаробанка"
сегодня
09:45
Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)
сегодня
09:33
Медведев поручил до 5 декабря провести инвентаризацию ФГУПов, подлежащих ликвидации
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 ноября
сегодня
09:00
Российский производитель бортовых комплексов обороны предложил ставить их на все самолеты
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»