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Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 8 ноября 2018 года.

Информация, полученная за период, прошедший после сентябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, а уровень безработицы снизился. Расходы домохозяйств продолжили уверенно расти, в то время как рост инвестиций предпринимателей в основной капитал замедлился после быстрого увеличения ранее в этом году. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - остаются вблизи 2%. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что дальнейшее постепенное повышение целевого коридора ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной цели Комитета 2% в среднесрочной перспективе. Риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 2.00 - 2.25%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэли; Лоретта Местер; и Рэндал Куорлз.

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