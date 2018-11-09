Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за сентябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

17:05 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал.