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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:38

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.25 тыс.

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 ноября, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 октября, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1623 тыс. (минимум с 28 июля 1973 года) против 1631 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.5 тыс. до 1633.25 тыс. (минимум с 11 августа 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 октября, увеличилось на 11.6 тыс. и составило 1.41 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.64 млн человек.

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