Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 10 месяцев увеличилась на 22.5%‍ и составила 685 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В октябре банк заработал 72.8 млрд руб. чистой прибыли. В октябре банк выдал физическим лицам кредиты на 300 млрд руб., юридическим лицам – на 1 трлн руб. Объем выдач с начала года превысил объем 10 месяцев прошлого года на 29%. Чистый комиссионный доход вырос на 21% по сравнению с 10 месяцами прошлого года.

"Мы развиваемся в соответствии с планами на год. Операционный доход увеличивается темпами, превышающими 10%, за счет кредитования и транзакционного бизнеса. Наш розничный кредитный портфель достиг 6 трлн рублей, прибавив с начала года более 1 трлн рублей", - отметил заместитель председателя правления "Сбербанка" А.В. Морозов.