Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за сентябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;
03:01 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;
03:01 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;
13:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал.