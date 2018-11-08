Курс доллара 66.2155   Курс евро 75.6711  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;

03:01 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

03:01 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;

13:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал.

Другие новости

вчера
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЛСЯ НА 0,06%, РТС - НА 0,03% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:03
Уровень безработицы в Швейцарии в октябре составил 2.5%
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в октябре составил 34.0 млрд дол
вчера
09:59
СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ НАРАСТИЛ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО РСБУ НА 2,4%, СРЕДСТВА ЮРЛИЦ - НА 16,2% - БАНК
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября
вчера
09:12
Китайские ученые оценили возможности ТОР "Хабаровск" для бизнеса из КНР
вчера
07:55
Цены на нефть незначительно изменяются на перспективах сокращения добычи ОПЕК+
вчера
03:10
Россияне вернулись к интенсивному шопингу - "Ромир"
вчера
00:23
Госдеп заявляет, что РФ не выполнила требования США в рамках закона о химоружии
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»