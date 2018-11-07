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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2018 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.9 млн барр., запасы бензина снизились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.03 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.831 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.195 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.638 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 3.073 млн барр.

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