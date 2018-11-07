Курс доллара 66.0918   Курс евро 75.6817  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2018 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Агрос...
вчера 10:03

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Агросоюз" и "Банк инноваций и развития" начнутся не позднее 21 ноября 2018 года
Эмитенты:   АГроСоюз

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитных организаций ООО КБ "Агросоюз" (г. Москва) и АО "Банк инноваций и развития" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 7 ноября 2018 года.

До 21 ноября 2018 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 12 ноября 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

Другие новости

вчера
10:37
БЕСКОНТРОЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДРОНОВ ЧРЕВАТО ПРИМЕНЕНИЕМ ИХ В ЦЕЛЯХ ТЕРРОРА, НУЖНО РАЗРАБОТАТЬ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА - БОРТНИКОВ
вчера
10:22
Китай интересуется участием в освоении шельфа РФ и проекте "Арктик СПГ-2"
вчера
10:15
Компании могут отдать старые долги россиян по ЖКХ коллекторам - НАПКА
вчера
10:05
Объём промышленного производства в Германии в сентябре увеличился на 0.2%
вчера
10:03
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Агросоюз" и "Банк инноваций и развития" начнутся не позднее 21 ноября 2018 года
вчера
09:53
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне
вчера
09:33
ЦБ РФ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США банка "Агросоюз"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 ноября
вчера
09:14
Поставки мяса птицы и "молочки" из России в КНР могут начаться в 2018 г - Минсельхоз РФ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»