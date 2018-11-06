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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2018 г."ВТБ" покупает "Запсибкомбанк"
06.11.2018 14:24

"ВТБ" покупает "Запсибкомбанк"
Эмитенты:   ВТБ  |  Запсибкомбанк

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" достиг договоренности с акционерами "Запсибкомбанка" о приобретении более 70% акций одного из ведущих банков Уральского федерального округа. Соответствующий меморандум был подписан сторонами. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По условиям соглашения, "ВТ"Б покупает контрольный пакет "Запсибкомбанка". Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы "ВТБ", - говорится в сообщении.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты "Запсибкомбанка". Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы "ВТБ". Команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка "ВТБ".

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда "Запсибкомбанк" перейдет под бренд "ВТБ". Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Урала.

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