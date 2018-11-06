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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
06.11.2018 10:19

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Союзный"
Эмитенты:   Уралсиб Банк

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Союзный" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Союзный" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Банк Уралсиб" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Союзный" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 6 ноября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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