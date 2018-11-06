Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A Выборы в Конгресс США;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

06:30 мск: Итоги заседания Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS), за октябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.