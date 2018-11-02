Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
N/A Выборы в Конгресс США;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;
06:30 мск: Итоги заседания Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS), за октябрь;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.