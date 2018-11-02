Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 250 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 250 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 193 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону понижения до 118 тыс. со 134 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За 10 месяцев текущего года среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 213 тыс. в сравнении со 182 тыс. годом ранее.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре увеличилось на 246 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 190 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 32 тыс. после увеличения на 18 тыс. в сентябре. В добывающем секторе число рабочих мест расширилось на 5.1 тыс. после увеличения на 4.7 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 30 тыс. после повышения на 20 тыс. в сентябре.

В розничной торговле число рабочих мест в октябре увеличилось на 2.4 тыс., в оптовой торговле - выросло на 9.1 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы почти на 24.8 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 7 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло также на 7 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников повысилось на 0.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 8.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 46.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 35 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 2.5 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2017 года число госслужащих сократилось на 290 тыс. до 22.4 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%, оставшись на 49-летнем минимуме (за период с декабря 1969 года). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец октября выросло на 111 тыс. до 6.08 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 600 тыс. до 156.56 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 487 тыс. до 95.9 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 711 тыс. до 162.64 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 491 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре сократилось на 11 тыс. до 1.37 млн, составив 22.5% от общего числа безработных против 22.9% месяцем ранее и 25.6% в октябре 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 54 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.85 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 318 тыс. до 129.2 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 242 тыс. до 27.3 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 21 тыс. до 4.62 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.4% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2017 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.5 часа, повысившись на 0.1 по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.30 долл против 27.25 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.1% в сравнении с 2.8% в сентябре.

Средняя недельная заработная плата в октябре выросла до 941.85 долл в сравнении с 937.40 долл месяцем ранее.