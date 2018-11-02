Дефицит торгового баланса США в сентябре достиг 7-месячного максимума

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в сентябре составил 54.0 млрд долл, увеличившись на 1.7% по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Аналитики прогнозировали торговый дефицит на уровне 53.5 млрд долл в сравнении с августовским дефицитом в объёме 53.3 млрд долл (пересмотрено с (-53.2) млрд долл).

Дефицит торгового баланса США в сентябре достиг максимального уровня за 7 месяцев на фоне расширения дефицита в торговле с Китаем на 3.0 млрд долл до нового месячного рекорда 37.4 млрд долл, несмотря на недавнее повышение пошлин на китайский импорт объемом 250 млрд долларов.

За первые девять месяцев года торговый дефицит США достиг почти 447 млрд долл в сравнении с 404.5 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.