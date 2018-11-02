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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2018 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:43

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре немного выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.5 часа, повысившись на 0.1 по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.30 долл против 27.25 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.1% в сравнении с 2.8% в сентябре.

Средняя недельная заработная плата в октябре выросла до 941.85 долл в сравнении с 937.40 долл месяцем ранее.

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