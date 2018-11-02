АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Уралтрансбанка"

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Уралтрансбанк" (г. Екатеринбург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 6 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 2 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 6 ноября 2018 года в "Российской газете".