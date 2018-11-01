Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь.