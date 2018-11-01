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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:41

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.75 тыс.

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 октября, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 октября, уменьшилось на 7 тыс. и составило 1631 тыс. (минимум с 28 июля 1973 года) против 1638 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1636 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.25 тыс. до 1640.75 тыс. (минимум с 11 августа 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 октября, увеличилось на 22 тыс. и составило 1.4 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.64 млн человек.

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