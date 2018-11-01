Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 154%

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 153.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 75.64 тыс. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 36.8%.

Телекоммуникационная компания Verizon стала главным виновником существенного роста общего показателя. Ранее руководство Verizon объявило о намерении предложить добровольные пакеты выходных пособий 44 тыс. сотрудникам в попытке уменьшить производственные расходы на 10 млрд долл. Кроме того, банк Wells Fargo в сентябре объявил об увольнении 26 тыс. сотрудников (10% рабочей силы банка), а розничная компания Toys "R" Us сообщила о планах сократить 33 тыс. сотрудников.

Всего с начала 2018 года в США было объявлено о 441.7 тыс. увольнений – почти на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года.