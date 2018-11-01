Курс доллара 65.5962   Курс евро 74.4189  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2018 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 14:49

Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 154%

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 153.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 75.64 тыс. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 36.8%.

Телекоммуникационная компания Verizon стала главным виновником существенного роста общего показателя. Ранее руководство Verizon объявило о намерении предложить добровольные пакеты выходных пособий 44 тыс. сотрудникам в попытке уменьшить производственные расходы на 10 млрд долл. Кроме того, банк Wells Fargo в сентябре объявил об увольнении 26 тыс. сотрудников (10% рабочей силы банка), а розничная компания Toys "R" Us сообщила о планах сократить 33 тыс. сотрудников.

Всего с начала 2018 года в США было объявлено о 441.7 тыс. увольнений – почти на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Другие новости

сегодня
15:16
Нацбанк Украины ожидает, что новый транш кредита от МВФ может составить $1,5-1,9 млрд
сегодня
15:08
Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов
сегодня
15:05
Банк Англии сохранил процентную ставку и объем программы активов неизменными
сегодня
15:00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВОМ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТАХ И ПО ДОГОВОРАМ РЕПО СОСТАВЯТ В 2018 ГОДУ 85 МЛРД РУБ - ГЛАВА ВЕДОМСТВА АРТЮХИН
сегодня
14:49
Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 154%
сегодня
14:44
Южная Корея согласовала с США схему закупок иранской нефти в условиях санкций - СМИ
сегодня
14:27
МЕДВЕДЕВ 3 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ОБСУДИТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОССОВЕТА И СОВЕТА МИНИСТРОВ КУБЫ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ – КАБМИН
сегодня
14:14
Экономические спецмеры РФ в ответ на санкции Украины очень уместны – депутат Завальный
сегодня
14:06
ОБЗОР: Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев выросла на 13,7% - до 655,5 млрд руб
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»