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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2018 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:19

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 227 тыс.

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло на 227 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 188 тыс.

В сентябре число рабочих мест в частном секторе США выросло на 218 тыс. (пересмотрено с 230 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 29 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 96 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 102 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 ноября.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 193 тыс. после увеличения на 134 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранился на отметке 3.7%.

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