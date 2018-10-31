Курс доллара 65.5962   Курс евро 74.4189  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2018 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Инкаробанка"...
вчера 09:45

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Инкаробанка" начнутся не позднее 14 ноября 2018 года

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АКБ "Инкаробанк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 31 октября 2018 года.

До 14 ноября 2018 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 ноября 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

вчера
10:09
Путин подписал закон о налоговых льготах в инновационных научно-технологических центрах
вчера
10:05
Объём розничных продаж в Германии в сентябре увеличился на 0.1%
вчера
10:00
ЕАБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали меморандум о сотрудничестве
вчера
09:48
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "БТФ"
вчера
09:45
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Инкаробанка" начнутся не позднее 14 ноября 2018 года
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 октября
вчера
09:07
Выплаты вкладчикам московского Инкаробанка начнутся не позднее 14 ноября - АСВ
вчера
08:40
ОСК может обменять финскую верфь Arctech на Невский ССЗ с доплатой - газета
вчера
08:14
БАНК РОССИИ С 31 ОКТЯБРЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У ИНКАРОБАНКА – ЦБ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»