Курс доллара 65.5962   Курс евро 74.4189  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 октября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь;

04:00 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

04:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за октябрь;

04:00 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

08:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за октябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;

11:00 мск: ВВП Испании за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;

15:30 мск: ВВП Канады за август;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октбрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:15 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

23:15 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.

Другие новости

вчера
10:05
Объём розничных продаж в Германии в сентябре увеличился на 0.1%
вчера
10:00
ЕАБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали меморандум о сотрудничестве
вчера
09:48
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "БТФ"
вчера
09:45
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Инкаробанка" начнутся не позднее 14 ноября 2018 года
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 октября
вчера
09:07
Выплаты вкладчикам московского Инкаробанка начнутся не позднее 14 ноября - АСВ
вчера
08:40
ОСК может обменять финскую верфь Arctech на Невский ССЗ с доплатой - газета
вчера
08:14
БАНК РОССИИ С 31 ОКТЯБРЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У ИНКАРОБАНКА – ЦБ
вчера
08:01
Сбербанк может интегрировать сервис доставки для малого бизнеса с маркетплейсами
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»