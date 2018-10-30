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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2018 г.Компания MasterCard сообщила о росте квартально...
вчера 16:45

Компания MasterCard сообщила о росте квартальной прибыли и выручки

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам за III квартал 2018 года выросла до 1.9 млрд долл или 1.82 долл на акцию в сравнении с 1.4 млрд долл или 1.34 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 1.78 долл на акцию с 1.34 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка MasterCard увеличилась и составила 3.9 млрд долл, что совпало с прогнозом аналитиков. Годом ранее значение показателя составило 3.4 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.68 долл на акцию и доходы в размере 3.65 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции MasterCard подорожали на 2.1%.

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