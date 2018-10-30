Прибыль Coca-Cola выросла, а доходы сократились

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала до 1.88 млрд долл или до 0.44 долл на акцию против 1.45 млрд долл или 0.33 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании выросла на 14% и составила 0.58 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola сократились на 9% до 8.25 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 0.55 долл на акцию и доходы 8.19 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 1.2%.