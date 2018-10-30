Финансовые результаты фармацевтической компании Pfizer за III квартал

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о росте прибыли по итогам за III квартал текущего года до 4.11 млрд долл или 0.69 долл на акцию по сравнению с 2.84 млрд долл или 0.47 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 16% и составила 0.78 долл на акцию.

Доход вырос на 1% до 13.3 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию 0.75 долл и доход в размере 13.53 млрд долл.

После выхода квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции Pfizer подешевели на 1.7%.