Курс доллара 65.7742   Курс евро 74.7918  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2018 г.Финансовые результаты фармацевтической компании...
вчера 16:00

Финансовые результаты фармацевтической компании Pfizer за III квартал

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о росте прибыли по итогам за III квартал текущего года до 4.11 млрд долл или 0.69 долл на акцию по сравнению с 2.84 млрд долл или 0.47 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 16% и составила 0.78 долл на акцию.

Доход вырос на 1% до 13.3 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию 0.75 долл и доход в размере 13.53 млрд долл.

После выхода квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции Pfizer подешевели на 1.7%.

Другие новости

вчера
16:30
Прибыль Coca-Cola выросла, а доходы сократились
вчера
16:13
Минстрой: макроэкономика может привести к смене задач по ставкам ипотеки
вчера
16:08
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 5.5% в годовом выражении
вчера
16:03
АСВ выплатит вкладчикам Востсибтранскомбанка около 1,9 млрд руб
вчера
16:00
Финансовые результаты фармацевтической компании Pfizer за III квартал
вчера
15:50
МИНФИН РФ НА АУКЦИОНЕ 31 ОКТЯБРЯ ПРЕДЛОЖИТ ОФЗ НА 20 МЛРД РУБ - МИНИСТЕРСТВО
вчера
15:26
Правкомиссия одобрила проект для завершения строительства ж/д части моста в Крым в срок
вчера
15:03
Козак в среду встретится с нефтяными компаниями и независимыми АЗС по ситуации с топливом
вчера
15:00
РФ предлагает Финляндии создать совместный фонд инвестиций в приоритетные проекты - Козак
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»