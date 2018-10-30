Conference Board: индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно вырос

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре повысился до 137.9 пункта против 135.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 136.3 в сравнении с первоначально объявленным сентябрьским значением 138.4.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре вырос до 172.8 против 169.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 114.6 против 112.5 в сентябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.