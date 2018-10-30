Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 5.5% в годовом выражении

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В отчете отмечается, что годовые темпы роста индекса оказались ниже 6.0% впервые за 12 месяцев.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в августе в годовом выражении на 6.0%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 5.1% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.6% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.