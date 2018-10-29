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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2018 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
вчера 15:35

Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.2%, расходы увеличились на 0.4%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в сентябре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли также на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в сентябре увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в сентябре на 0.4%.

Норма сбережений составила 6.2% против 6.6% в августе.

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