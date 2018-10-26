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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за сентябрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь.

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