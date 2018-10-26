Курс доллара 65.6345   Курс евро 74.6658  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2018 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения до 98.6 с предварительного уровня 99.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 98.9.

В сентябре значение индекса составило 100.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.9% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 октября
вчера
18:06
ВПП нового аэропорта Саратова достроят за 2 недели, если позволит погода - Нерадько
вчера
17:45
Минсельхоз Белоруссии не видит необходимости в едином трейдере для сбыта РФ сухого молока
вчера
17:25
Экспорт пшеницы из РФ в 2018-2019 сельхозгоду составит 33-34 млн тонн - Минсельхоз
вчера
17:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения
вчера
16:48
Аэропорт "Гагарин" в Саратове запустят 1 сентября 2019 г - Нерадько
вчера
16:03
Украина и Белоруссия могут увеличить товарооборот вдвое, до $10 млрд – Порошенко
вчера
15:35
Росатом поможет КНР создать производство ядерного топлива для "быстрого" реактора CFR-600
вчера
15:33
ВВП США в III квартале 2018 года вырос на 3.5% в годовом выражении
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»