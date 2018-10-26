Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону понижения до 98.6 с предварительного уровня 99.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 98.9.

В сентябре значение индекса составило 100.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.9% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.