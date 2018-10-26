Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7.50%

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 26 октября 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении говорится о стабилизации ситуации внутреннем финансовом рынке за период, прошедший после предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Вместе с тем регулятор отметил, что проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно в краткосрочном горизонте, а неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий сохраняется.

По оценке ЦБ, на состоянию на 22 октября потребительская инфляция составила 3.5% в годовом выражении в сравнении с 3.4% в сентябре. Главными факторами роста инфляции и высоких инфляционных ожиданий стали повышение цен на продовольственные товары, ослабление рубля и ожидания увеличения НДС с 1 января 2019 года.

Прогноз Банка России по инфляции к концу 2018 года сохранен на уровне 3.8-4.2%, по итогам 2019 года - на уровне 5.0-5.5% с ожидаемым возвращением к 4% к 2020 году, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Также сообщается о продолжающемся ужесточении денежно-кредитных условий на фоне завышенного уровня доходности ОФЗ, который заметно превосходит показатели I квартала текущего года. Это приводит к дальнейшему повышению банковских процентных ставок.

Темпы роста экономики остаются умеренными, промышленное производство расширяется неоднородно по отраслям, потребительский спрос повышается преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. Банк России сохранил прогноз темпов прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2,0%.

Как ожидается, повышение НДС окажет сдерживающее влияние на деловую активность преимущественно в начале 2019 года. Однако благодаря тому, что дополнительные средства бюджета, полученные от повышения НДС, будут направлены в том числе на расширение государственных инвестиций, прирост ВВП в 2019 году может составить 1,2-1,7%. Таким образом, несмотря на некоторые уточнения, прогноз ЦБ по динамике ВВП на следующий год также оставлен без изменений.

Банк России намерен оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.