Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.