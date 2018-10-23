Квартальная прибыль Caterpillar выросла

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar во вторник сообщил о росте чистой прибыли по итогам за III квартал 2018 года до 1.73 млрд долл или до 2.88 долл на акцию против 1.05 млрд долл или 1.77 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.86 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 13.5 млрд долл в сравнении с 11.4 млрд долл за аналогичный период прошлого года, что оказалось выше 13.3 млрд долл согласно прогнозу аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 2.83 долл на акцию.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 5.4%.