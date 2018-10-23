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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2018 г.Квартальная прибыль Harley-Davidson выросла
вчера 15:10

Квартальная прибыль Harley-Davidson выросла

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 113.86 млн долл или до 0.68 долл на акцию против 68.21 млн долл или 0.4 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 0.78 долл на акцию.

Выручка Harley-Davidson выросла до 1.32 млрд долл по сравнению с 1.15 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Harley-Davidson на уровне 0.53 долл на акцию и доходы в размере 1.07 млн долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Harley-Davidson подорожали на 4.8%.

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