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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 октября

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь;

18:20 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

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