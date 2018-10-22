Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь;

18:20 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.