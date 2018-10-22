Компания Halliburton сообщила о росте прибыли

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте чистой прибыли по результатам за III квартал текущего года в размере 435 млн долл или 0.5 долл на акцию по сравнению с 365 млрд долл или 0.42 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton выросли до 6.2 млрд долл с 5.4 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.49 долл на акцию и доходы в размере 6.1 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании повысились на 1%.