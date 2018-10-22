Производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении квартальной прибыли

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 263.9 млн долл или 2.06 долл на акцию в сравнении с 265.6 млн долл или 2.09 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.93 долл.

Выручка Hasbro снизилась до 1.57 млрд долл с 1.79 млн долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 1.71 млрд долл и прибыль на уровне 2.23 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro подешевели более чем на 4%.