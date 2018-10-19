Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 3.4% (расширенное сообщение)

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре сократились на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.15 млн домов в годовом исчислении.

Данные по продажам за август пересмотрены в сторону понижения до 5.33 млн с 5.34 млн домов.

Аналитики ожидали, что в сентябре число проданных домов составит 5.29 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2017 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 4.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 258.1 тыс. долл, повысившись на 4.2% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.88 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.91 млн в августе и 1.86 млн в сентябре 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.3 в августе и 4.2 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре составил 32 дня в сравнении с 29 в августе и 34 годом ранее. При этом 47% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.