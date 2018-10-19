Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;
05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за сентябрь;
09:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;
11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
19:10 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.