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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

09:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

19:10 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.

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